Названы самые популярные у угонщиков в России марки автомобилей

Самой угоняемой маркой автомобиля в России по итогам первых девяти месяцев стала Hyundai, в первую тройку также пошли Kia и Mitsubishi. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщил страховой дом ВСК.

Страховщики отмечают, что были проанализированы данные за девять месяцев текущего года. В итоге 31% от общего числа хищений приходится на автомобили марки Hyundai. На втором месте по популярности у угонщиков – Kia (24%), а на третьем – Mitsubishi (7%).

«При этом, самой «востребованной» у угонщиков моделью авто стал Kia K5 (14% случаев), а также кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошли седан Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-class. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo», – отмечается в исследовании компании.

Чаще всего автомобили угоняли в Москве, Московской и Самарской областях. При этом в основном жертвами угонщиков становились корпоративные автопарки – 52% происшествий. Также от действий преступников преимущественно страдали женщины – 28%.

Наибольшее число угонов в 2023 году произошло в мае (28%), а также в феврале и апреле (по 17%).

Ранее исследование проекта «Авито» по проверке истории автомобилей «Автотека» показало, что автомобиль Peugeot 308 оказался самым непопулярным у автоугонщиков в России.