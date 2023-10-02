Финансирование программы льготного автокредитования увеличат на 146%

Правительство хочет вернуться к жестким требованиям по уровню локализации машин, которые смогут участвовать в программе льготного автокредитования — у них должно быть минимум 1,4 тысячи баллов по методике Минпромторга, и пока такой уровень локализации только у моделей АвтоВАЗа. Одновременно с этим увеличат и финансирование программы льготного автокредитования, причем более чем вдвое — на 146 процентов, 5 до 12,3 миллиарда рублей.

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Балльная оценка локализации в автопроме была введена в 2019 году. От количества баллов напрямую зависят объем поддержки автопроизводителей через промышленные субсидии и доступ к госконтрактам.

К баллам локализации привязана и программа льготного автокредитования. Минпромторг подготовил проект закона, согласно которому в госпрограмме смогут участвовать только автомобили с локализацией от 1,4 тысячи баллов. Пока под эти требования попадают Lada Granta и Niva, а также Vesta NG, однако по последней заключение об уровне локализации пока не получено, пишет «Коммерсантъ».

Чуть-чуть до нужного количества баллов не дотягивает Haval Jolion тульской сборки — у него их 1,3 тысячи. В самой же китайской компании заявляют, что «с достижением нужного количества баллов проблем не будет», пишет газета.

Будут изменены и правила, касающиеся льготных кредитов на электромобили. Так, первый взнос по кредиту при покупке электрокара увеличат до 925 тысяч рублей, как было в 2022-м. В настоящее же время максимальный размер скидки равен 625 тысячам рублей. В Минэкономики считают, что увеличение скидки нужно для создания устойчивого спроса.