Завод в Калуге продолжил выпуск шин для России под брендом Gislaved

Завод в Калуге продолжил выпуск шин под брендом Gislaved для России
Как мы уже сообщали ранее, производством шин на бывшем заводе Continental занялась компания «Кордиант Калуга». На текущий момент шины скандинавского бренда производятся на том же заводе с соблюдением международных стандартов качества ISO.
Процессы предприятия полностью отвечают требованиям трёх международных стандартов: ISO 14001 – «Система экологического менеджмента», ISO 45001 – «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда» и ISO 50001 – «Системы энергетического менеджмента». Также осуществляется надзорный аудит ISO 9001 и оценочный аудит по требованиям IATF 16949.
В линейке представлены зимние шины диаметром от 14 до 19 дюймов для легковых и легкогрузовых автомобилей, причем как шипованные, так и фрикционные модели. При производстве зимних шин Gislaved используется резиновая смесь с особым составом, шипы облегченной конструкции и технология асимметричного рисунка протектора.
Для автолюбителей, которые преимущественно передвигаются в городских условиях, для зимы выпускается модель Soft Frost 200.
Шипованная модель Nord Frost 200 подходит для любых дорожных покрытий, в том числе снега и льда.
Также для коммерческих автомобилей выпускается модель Nord Frost Van 2. Протектор шины оборудован шипами, специально разработанными для эксплуатации в коммерческих условиях. Благодаря наконечнику шипа продолговатой формы шип врезается в поверхность льда гранью вставки, ориентированной поперёк направления торможения, аналогично торможению на коньках.