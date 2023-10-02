Повышение утильсбора не привело к росту субсидий на автопром

Повышение утилизационного сбора почти не сказалось на объеме бюджетных средств, заложенных для поддержки автопрома в 2024 году. Исключением стала программа льготного автокредитования, бюджет которой вырос почти в два раза, сообщает газета «Коммерсантъ».

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В 2024 году благодаря повышению ставок утильсбора поступления в бюджет от машиностроения и автопрома вырастут на 306,8 млрд рублей (почти до 1 трлн рублей). Индексация утильсбора создает дополнительные средства для поддержки машиностроения, однако в бюджете на будущий год изменения отразились только на программе льготного автокредитования — на нее предусмотрено 12,3 млрд рублей против 5 млрд в текущем году, говорится в заметке. В 2022 году бюджет программы составлял 10,2 млрд рублей, а в 2021-м — около 13 млрд.

Согласно проекту бюджета на субсидирование программ лизинга спецтехники и автомобилей заложено по 2 млрд рублей против 1,3 млрд и 2 млрд соответственно в текущем году (летом стало известно об увеличении финансирования автолизинга на 7,8 млрд рублей). Бюджет программы по газомоторной технике на будущий год сократился до 2,95 млрд рублей (в последние годы он составлял около 3,3 млрд). В то же время субсидирование покупок сельхозтехники по программе останется в пределах 2 млрд рублей (в 2022 году — 8 млрд).