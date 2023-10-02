В России предложили сделать открытым мониторинг цен на АЗС

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с предложением об открытом мониторинге роста цен на топливо.

Его инициатива включает:

публикацию списков АЗС, завышающих цены и нарушающих антимонопольное законодательство, на сайтах региональных ФАС России;

публикацию списков топливных заправок с наименьшими ценами на бензин и дизельное топливо;

отметку заправок с высокими и низкими ценами на картах Яндекса и 2ГИС.

Эти меры направлены на снижение спекуляций с ценами на топливо. Автомобилисты сразу увидят, где какие цены, и АЗС с адекватной стоимостью привлекут больше клиентов.