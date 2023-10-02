До конца октября "Москвич 3" можно приобрести со скидкой

Автозавод «Москвич» продлил до конца октября акцию на покупку автомобиля "Москвич 3". Выгода при приобретении бензинового кроссовера в комплектации «Стандарт» и «Комфорт» составит 170 тыс. рублей.

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Об изменении условий по программе трейд-ин московский автозавод объявил в сентябре. Скидка увеличилась со 135 тыс. до 170 тыс. рублей, и предполагалось, что в последний день сентября акция закончится.

Главным условием при сдаче машины в трейд-ин является его нахождение в собственности владельца не менее шести месяцев. Причем сдать машину в зачет стоимости нового Москвича 3 может не только сам клиент, но и его ближайший родственник или супруг/супруга.