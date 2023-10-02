Эксперты HotCars назвали 10 самых надежных машин с дизельными моторами

Практически на всех авторынках мира наметилась тенденция роста популярности у водителей гибридов и электромобилей. Несмотря на это, есть истинные фанаты, отдающие предпочтение автомобилям с дизельными силовыми агрегатами за их надежность и экономичность. Рейтинг самых надежных в мире машин с дизельным мотором составили эксперты ресурса HotCars.

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Первую строчку топ-10 занимает американский дизельный двигатель Cummins 6.7 ISB. Его ресурс до капитального ремонта оценивается в 500 тысяч километров. Выпуск шестицилиндрового двигателя, мощность которого составляет 350 л. с. и внушительные 881 НМ крутящего момента, был налажен еще в 2007 году.

На второй строчке рейтинга расположился турбодизель семейства Ford Power Stroke объемом 7,3 л. – восьмицилиндровый двигатель, самая мощная модификация которого достигает 250 л. с. и 685 Нм крутящего момента. На вторичном рынке двигатель востребован до сих пор, несмотря на то что его выпускали в период с 1994 по 2004 годы.

В тройку лидеров вошел также дизельный силовой агрегат Chevrolet Duramax 6.6L LB7. В период с 2001 по 2004 годы им оснащали пикапы Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD.