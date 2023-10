Автомобили BMW убивают новые iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Анамнез следующий. После зарядки iPhone 15 Pro или 15 Pro Max в автомобиле устройство выводит сообщение о необходимости подключения к компьютеру для восстановления данных. Перезагрузка решает проблему лишь частично: смартфон выполняет свои функции, за исключением связанных с работой NFC-модуля. Приложение Wallet выдаёт ошибку невозможности настроить Apple Pay: "Could Not Set Up Apple Pay".