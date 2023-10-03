Автомобили BMW убивают новые iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
Беспроводная зарядка в моделях BMW может вывести из строя чип NFC, соответственно, лишив возможности пользоваться Apple Pay и цифровым автоключом. Зафиксировано несколько таких случаев, пишет MacRumors.
Анамнез следующий. После зарядки iPhone 15 Pro или 15 Pro Max в автомобиле устройство выводит сообщение о необходимости подключения к компьютеру для восстановления данных. Перезагрузка решает проблему лишь частично: смартфон выполняет свои функции, за исключением связанных с работой NFC-модуля. Приложение Wallet выдаёт ошибку невозможности настроить Apple Pay: "Could Not Set Up Apple Pay".
Сообщается, что некоторые клиенты смогли обменять повреждённые iPhone на новые устройства. Комментариев от автопроизводителя не поступало.
Несмотря на то, что пока все случаи поломок связаны с топовыми iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, владельцам младших моделей последнего поколения смартфонов этой серии рекомендуют воздержаться от зарядки в автомобилях.