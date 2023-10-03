Финны развернули на границе почти полторы сотни авто с российской регистрацией

С момента введения запрета на въезд автомобилей с российскими номерами таможня Финляндии развернула на границе 140 таких машин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Больше всего машин с российскими номерами развернули на таможенном пункте Ваалимаа-Торфяновка — 69. На втором месте оказался пропуск Нуйямаа-Брусничное — 37 автомобилей. Также не пускали транспортные средства в Иматру и на норвежской границе — по 11 машин.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что страны Европейского союза должны самостоятельно решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из России, в том числе с автомобилями.