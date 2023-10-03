Недорогой спорткар из Словакии предложат c ДВС либо электромотором

Словацкая компания Patak Motors начала подготовку к производству двухместного родстера собственной разработки с дизайном в стиле 20-х годов прошлого века, его минимальная цена составит 16 900 евро.

© Patak Motors

Компанию Patak Motors, базирующуюся в словацком городке Врбове, основали предприниматели Андрей Хулала, Михал Вршек и Норберт Клемент, имеющие опыт работы в автоиндустрии и участия в автогонках. Patak Motors хочет выпускать стильный, практичный и доступный спорткар для города, его дизайн-концепция окончательно сформировалась в 2020 году, в 2021-м был готов первый прототип, а теперь основная часть разработки завершена, началась подготовка к производству, его наладят на мощностях чешской компании Evektor, известной главным образом выпуском лёгких гражданских самолётов.

Словацкий спорткар получил нехитрое имя Rodster (это не опечатка, буквы «а» нет), он относится к классу электрических квадрициклов L7e, которым не требуются современные системы пассивной и активной безопасности — за счёт этого достигается относительная простота конструкции и доступная цена. Габаритная длина спорткара — 3360 мм, ширина —1395 мм, высота — 1360 мм. Снаряженная масса — 450 кг. Кузов имеет каркасно-панельную конструкцию и дизайн в стиле гоночных машин 20-х годов прошлого века. Упругие элементы передней подвески убраны внутрь кузова, все колёса оснащены дисковыми тормозами, есть ABS.

Patak Motors

Узенький двухместный салон отделан натуральным деревом и синтетической кожей. В стандартном оснащении нет крыши, а вместо полноценного ветрового стекла установлен короткий козырёк, но за доплату можно заказать высокое стекло с рамкой и складной матерчатый верх. Также в виде опции будут предложены печка, обогрев сидений, аудиосистема, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, датчики парковки, беспроводная зарядка для смартфона, улучшенная отделка, спортивный выхлоп (для версии с ДВС) и многое другое — полноценный конфигуратор компания планирует запустить в декабре.

Бензиновый Patak Rodster на стадии предзаказов стоит от 16 900 евро, он получит одноцилиндровый четырёхтактный бензиновый двигатель мощностью 21 л.с. в паре с вариатором, заявленный разгон до 50 км/ч — 9 с, максимальная скорость — 125 км/ч, объём топливного бака — 35 л.

Электрическая версия Stage 1 стоит от 22 900 евро, единственный электромотор мощностью 21 л.с. здесь установлен на задней оси, батарея ёмкостью 10 кВт·ч интегрирована в пол кузова, её полного заряда хватит на 100 км пробега, разгон до 50 км/ч занимает 7 с, максимальная скорость — 130 км/ч. Электрическая версия Stage 2 имеет батарею на 20 кВт·ч и запас хода в 250 км, остальные характеристики такие же, как у версии Stage 1.