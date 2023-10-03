Профессиональные пилоты приняли участие в гонках на тракторах Porsche

Пилоты Формулы-1 и «24 часов Ле-Мана» устроили гонку на тракторах. Необычное соревнование прошло в минувшие выходные в рамках ежегодного автомобильного фестиваля Rennsport Reunion, который организовала компания Porsche. В рамках мероприятия немецкий бренд продемонстрировал в деле свои тюнингованные спорткары. Однако самым зрелищным событием фестиваля стала гонка на сельскохозяйственной технике.

© Porsche

Максимальная скорость тракторов ограничена 30 километрами в час. Несмотря на это, соревнование ежегодно привлекает повышенное внимание публики. Кроме того, в заездах на сельскохозяйственной технике нередко принимают участие профессиональные автогонщики.

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

В этот раз попробовать себя в роли пилота трактора решил победитель «24 часов Ле-Мана» 2015 года Ник Тэнди. При этом британец не понаслышке знает, что такое сельскохозяйственные машины, поскольку у себя на родине спортсмен занимается фермерством. После заезда гонщик сообщил, что в процессе езды на тракторе важнее всего сохранять набранный темп, а также использовать ресурс покрышек.

Кроме Тэнди, в тракторной гонке поучаствовал бывший пилот Формулы-1 и победитель «24 часов Дайтоны» Фелипе Наср; победитель международных автогонок на выносливость в классе гиперкаров Йорг Бергмайстер; а также австралиец Мэтт Кэмпбелл, который в прошлом году выиграл титул в американской серии IMSA.