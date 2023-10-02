Движение по Крымскому мосту приостановили до 3 октября

Движение транспорта приостановили по Крымскому мосту до утра 3 октября из-за проведения восстановительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 06:00 мск 3 октября", - написал он.

Ранее в Минтрансе РФ сообщали о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту с 21:00 мск 2 октября до 06:00 мск 3 октября остановят из-за проведения восстановительных работ.

Полностью открыть движение на Крымскому мосту планируется к 1 ноября.