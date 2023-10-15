Volkswagen Golf: история автомобиля

Golf – это компактный автомобиль, который производится компанией Volkswagen с 1974 года. За десятилетия своего существования модель прошла через множество поколений и модификаций, каждая из которых приносила новые технологии, дизайн и характеристики. Но самое главное – это общая концепция, которая прошла сквозь поколения. Если сегодня вы увидите самый первый кузов, вы безошибочно определите в нем Golf.

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Первое поколение (1974–1983)

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Первый Golf увидел свет в 1974 году как замена модели Volkswagen Beetle. Его создали под руководством итальянского дизайнера Джорджетто Джуджаро. Автомобиль выпускался не только в кузове хэтчбек, но еще и в кузове кабриолет. Самое интересное, что хэтчбек первого поколения дожил до 1983 года, а кабриолет – до 1993. В 1976 году появился первый Golf GTI.

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А теперь самое интересное: Golf первого поколения выпускался до 2009 года в ЮАР, где пользовался спросом из-за низкой цены и утилитарности. Конечно, это был не совсем Golf первого поколения, так как периодически он получал апгрейды и новые системы безопасности, а также назывался Citi Golf, но внешность-то была неизменной. Общее количество проданных по миру Golf уже не подсчитать, но известно, что только в Германии было произведено 5 625 000 штук.

В основном первое поколение комплектовалось бензиновыми двигателями объёмом от 1,1 до 1,8 литра, мощностью от 50 до 112 л.с., а также был дизельный двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 50 л.с.

Второе поколение (1983–1992)

Второе поколение Golf представили в 1983 году с улучшенными двигателями и слегка увеличенным пространством салона. Общая концепция машины совершенно не изменилась, как и внешность, кроме мелочей. Сегодня такой апгрейд назвали бы простым рестайлингом. Все двигатели подросли в объемах и теперь самым младшим был 1,3-литровый бензиновый мощностью 55 л.с. Самым заряженным был мотор объемом 2 литра мощностью 136 л.с. Огромные показатели для такой машинки того времени. Дизельный двигатель также увеличил объем с 1,5 до 1,6 литра, а отдача возросла до 80 л.с. у турбированной версии. Также существовала лимитированная версия Golf GTI с мотором 1,8 литра и мощностью 210 л.с. Таких выпустили всего 72 экземпляра.

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В этом поколении в машине появились АКПП, ГУР, сдвижной люк, кондиционер, электростеклоподъемники, омыватель фар, электронный щиток приборов, кресла с боковой поддержкой (Recaro) и прочие мелочи. Эта машина была не менее популярна, чем первая версия, и с конвейера сошло 6 300 987 автомобилей в различных комплектациях.

Третье поколение (1991–2002)

Третий Golf показали в 1991 году и выдали ему новые двигатели VR6 и TDI. Также слегка улучшили дизайн кузова и интерьера. Главной визуальной особенностью стал отказ от круглых фар в пользу овалообразных. Этот кузов уже продавался в России и странах СНГ, завоевав неплохую популярность. Те, кто помнят 90-е, скорее всего помнят и достаточно большое количество расплодившихся тогда Golf и Passat. Машины были не такими дорогими, как немецкий приемиум, но были в разые комфортннее «Жигулей», «Волг» или Lada. Размеры машины снова не изменились и продолжили болтаться в районе 4 метров (+/- пара сантиметров в зависимости от модификации), хотя сам кузов стал чуть более дутым.

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Объемы двигателей снова подросли и теперь начинались с 1,4 и доходили до 2,9 литра. Именно в этом поколении появились первые шестицилиндровые двигатели Volkswagen линейки VR6. Самый слабый агрегат выдавал всего 60 л.с. и разгонял Golf III до сотни за 16,3 секунды. А версия с мотором VR6 могла похвастаться отдачей в 190 л.с. и 245 Нм, которые толкали машину до 100 км/ч за 6,7 секунды. Такой вот огромный зазор был между младшей и старшей версиями, которые оказались на стыке двух эпох. Именно тогда немецкие машины стали все чаще получать объемные движки с высокой отдачей. Дизельный мотор был один, объемом 1,9 литра, но модификаций было очень много: от 64 до 110 л.с. и временем разгона до сотни от 17,6 до 11 секунд. Общее количество произведенных автомобилей составило 4 805 900 экземпляров.

Четвёртое поколение (1997–2004)

Четвертое поколение запустили в 1997 году, и внимательный читатель здесь заметит несостыковку, потому что третье поколение выпускалось до 2002 года. Это не ошибка, просто компания Volkswagen так спешила выпустить следующее поколение на новой платформе от Audi A3, что выпустило и Golf IV, и вдобавок Golf III LCI в 1998 году. Целых пять лет концерн выпускал одновременно два поколения, так что такой ерундой занимаются не только на АвтоВАЗ.

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Платформа от Audi A3 потянула за собой новые габариты и впервые Golf стал больше. Длина кузова теперь составляла 4,15 метра, а ширина – 1,74. Также новая платформа притащила за собой и полный привод, так что Golf IV получил модификацию с приводом на все колеса. В эту же копилку изменений идет кузов из полностью оцинкованной стали. По большому счету, это первое поколение, которое принесло с собой реальные изменения, а не прибавку в лошадиных силах.

Минимальный объем двигателя в этом поколении составлял 1,4 литра, а максимальный – 3,2 (VR6). Разброс по мощности был от 75 до 241 л.с. В линейке дизельных двигателей также появилась маркировка SDI – это дизельный двигатель без турбины.

Пятое поколение (2003–2009)

Пятое поколение представили в 2003 году с новой платформой, улучшенной подвеской и новыми же турбированными двигателями TFSI. Платформа носила название PQ35 и машина снова стала немного длиннее: 4,2 метра против 4,15 в четвертом поколении. Кузов стал более дутым, появились закругленные фары и боковые зеркала с поворотниками.

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Главной особенностью нового поколения стало появление новых двигателей TFSI, которые уже дожили до наших дней. Самая мощная версия объемом 3,2 литра вырабатывала 250 л.с. и была установлена на модель GTI. Также был дизельный двигатель объемом 2 литра мощностью 168 л.с. На выбор покупателям предоставлялось три механические коробки передач и две автоматические. Различались они лишь числом ступеней и ценой. Самой крутой считалась семиступенчатая роботизированная коробка, с которой и пошли слухи о том, что этот тип коробок разваливается до первой сотни тысяч километров. Позже слухи оказались правдой, и концерн VAG еще долгое время страдал из-за этого. Точнее, страдали покупатели автомобилей, вышедших с этого концерна.

Шестое поколение (2008–2014)

Шестое поколение Golf анонсировали в 2008 году, и, по большому счету, — это был просто рестайлинг пятого поколения. Ничего нового, кроме электроусилителя руля и подобных мелочей, поколение не принесло. Похожий набор двигателей и точно такие же коробки передач с отсутствием полного привода. Небольшие изменения коснулись внешности передней части, которая стала чуть более зализанной.

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Собственно, больше и говорить-то не о чем. Машина не пользовалась спросом, поэтому седьмое поколение выпустили не дождавшись, пока пройдёт время для шестого.

Седьмое поколение (2012–2019)

Седьмое поколение представили в 2012 году, и оно получило награду "World Car of the Year" в 2013 году на Международном автосалоне в Нью-Йорке. Это поколение отличалось наличием электрической версии e-Golf и плагин-гибридной версии GTE, которая может проехать до 50 км на чистой электротяге. Машинка прибавила 5 сантиметров в длине и достигла цифры в 4,25 метра в стандартной версии и 4,56 в кузове универсал. Да, в этом поколении появился длинный «гольф универсал», который назывался Variant. Помогла этому смена платформы, теперь уже на MQB, которая предусматривала наличие полноприводных версий.

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В седьмом поколении на выбор доступно одиннадцать двигателей мощностью от 86 до 150 л.с. Всего семь бензиновых моторов и четыре дизельных. Особняком, как обычно, стоит версия GTI с двухлитровым двигателем мощностью 230 л.с. Разгоняется она до сотни за 6,5 секунды. Но для совсем диких гонщиков есть версия R с мощностью 310 л.с., которая разгоняется за 4,6 секунды. В этом поколении автомобиль стал особенно маневренным: радиус разворота составлял всего 5,5 метра.

В седьмом поколении сильно поработали над салоном, который стал намного комфортнее с кожаными креслами, большим дисплеем и в целом большим набором возможных опций

Восьмое поколение (2019 – Настоящее время)

Восьмое поколение Golf пришло в 2019 году. В нем производитель сделал акцент на новые технологии и электрификацию. Автомобиль предлагается с различными двигателями, включая бензиновые, дизельные и гибридные варианты. Сильно поработали над внешностью – теперь морда немного сплюснута, так как используются диодные матричные фары, которым не требуется столько же места, как тем, которые используют лампы. В салоне появилась куча сенсорных мониторов, что сначала даже отпугнуло многих любителей Golf, которые к такому не привыкли. Зато машина стала намного современнее, как изнутри, так и снаружи.

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Благодаря гибридному двигателю расход самой мощной версии на 150 л.с. не превышает 5 литров – это хороший показатель. Ну а для самых экономичных есть литровый движок, который кушает в районе 4 литров на сто километров. Все это приправлено фирменным роботом DSG, который уже перестал быть таким ломучим. В машине появился даже намек на люксовость благодаря трехзонному климат-контролю, автоматическому парковщику и куче дорожных ассистентов. Еще изменилось название, которое стало очень длинным: Volkswagen Golf 1.5 eTSI EVO ACT Style DSG

Заключение