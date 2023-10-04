Это не рестайлинг: что известно о новом Geely Coolray

Geely Coolray – это компактный кроссовер, который можно довольно часто встретить на дорогах России. Эта машина понравилась отечественному покупателю своей внешностью, приятным салоном и хорошей комплектацией за адекватные деньги. А если вспомнить, что еще год назад Geely Coolray стоил ощутимо дешевле, то вопросы сразу отваливаются сами собой. И вот нам показали рестайлинговую версию, которая уже продается у официальных дилеров. Давайте же разбираться, что в машине изменилось.

© Geely

Новый Geely Coolray 2023

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Начнем с кузова, потом плавно переместимся в салон, ну а потом и под капот заглянем. Сразу хочется отметить, что внешность машины стала гораздо более спортивной и яркой, что, в целом, не очень-то соответствует техническим характеристикам, которые далеки от автоспорта. Но китайским машинам свойственно прикидываться теми, кем они не являются, так что удивляться не будем.

Кузов

Кузов физически у автомобиля остался прежним, потому что рестайлинг подразумевает лишь косметические изменения внешности, без перекройки основного каркаса. Но размеры немного увеличились, и Coolray стал на пять сантиметров длиннее, добив показатель до 4,38 метра. Скорее всего, это получилось из-за нового более дутого обвеса, который получил более «острый» дизайн и стал еще более космическим, а если честно, напоминает таковой у кроссоверов Lexus. На передней части есть карбоновые вставки, дополненные акцентными линиями оранжевого цвета. Капот обзавелся черными глянцевыми вставками для вентиляции, хотя смысла в них нет, конечно же.

Geely

По боковой части под окнами идет единая хромированная полоска, которая очень подчеркивает силуэт. В задней боковой части есть черный глянцевый декоративный элемент, который визуально заканчивает эту секцию автомобиля благодаря направляющим полоскам. Логотип с багажника исчез, а вместо него появилась надпись Geely в черном глянцевом исполнении. Ну а задний бампер обзавелся гребенкой с красными вставками и центральным светодиодным стоп-сигналом, что визуально создает облик спортивного автомобиля, особенно если учесть четыре настоящие выхлопные трубы. На крышке багажника появился спортивный спойлер с имитацией карбона и красной буквой S.

Geely

Фары, фонари, поворотники, повторители поворотников и дневные ходовые огни теперь полностью светодиодные. Это хорошо, потому что света много не бывает, да и большинство автопроизводителей уже не использует лампы в машинах.

Geely

Как мы уже говорили, новый Coolray получился очень ярким, как из компьютерной игры. Не факт, что это многим понравится - мы все-таки не в Азии.

Салон

Очень сильно изменился салон – это не просто рестайлинг, это полностью новый интерьер и оснащение. Изменилось все: дисплеи, руль, кресла, обшивка, центральная часть салона. Везде появилась красная контрастная строчка, которая еще раз подчеркивает дерзость нового Coolray.

Geely

Салон смотрится более стильно и целостно, чем в дорестайлинге. В любой комплектации у машины будет аудиосистема с шестью динамиками. На заднем ряду стало чуть больше места, что тоже хорошо.

Geely

Багажник увеличился и появилась ступенька, из-за которой загружать габаритные грузы станет чуточку сложнее. Подложка в багажнике стала мягкой, так что тяжелые грузы будут ее проминать.

Двигатель и АКПП

Мотор в машине новый, но от старого отличается лишь наличием четырех цилиндров, которые отбалансировать проще, чем три. Объем - 1,5 литра, мощность - 147 л.с. при 290 Нм крутящего момента. Коробка не изменилась – это семиступенчатый робот, который стоит на большинстве китайских машин. Класс - Евро-6, так что автомобиль пустят в Европу, когда-нибудь.

Geely

Конфигурация подвески осталась старой: "Макферсон" спереди и полузависимая балка сзади. Но над настройкой подвески поработали, в результате чего новый Coolray должен рулиться лучше старого, который тоже был достаточно юрким.

Заключение