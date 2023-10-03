В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в РФ автомобилей

В Норвегии начал действовать запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией, который ранее анонсировало министерство иностранных дел королевства. Об этом сообщает ТАСС.
Ограничения начали действовать с полуночи 3 октября по норвежскому времени (01:00 мск).
Ограничения касаются автомобилей вместимостью до девяти сидячих мест. Исключения предусмотрены для проживающих в России подданных королевства и граждан Европейской экономической зоны, а также членов их семей. Кроме того, ограничения не затрагивают дипломатические автомобили и экстренные гуманитарные случаи.
До этого Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к 11-му пакету санкций Евросоюза в отношении РФ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал проявлением нацизма по отношению к русским запрет ряда стран ЕС на въезд российских автомобилей. Ранее запрет на въезд российских авто ввели Германия, Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. О том, как можно проехать в Европу на автомобиле, читайте в материале "Газеты.Ru".