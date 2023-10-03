В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в РФ автомобилей

В Норвегии начал действовать запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией, который ранее анонсировало министерство иностранных дел королевства. Об этом сообщает ТАСС.

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Ограничения начали действовать с полуночи 3 октября по норвежскому времени (01:00 мск).

Ограничения касаются автомобилей вместимостью до девяти сидячих мест. Исключения предусмотрены для проживающих в России подданных королевства и граждан Европейской экономической зоны, а также членов их семей. Кроме того, ограничения не затрагивают дипломатические автомобили и экстренные гуманитарные случаи.