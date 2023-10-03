Россия вышла на первое место по импорту автомобилей из КНР

Китай отправляет большое количество автомобилей на экспорт. Из общего объема на долю поставок в Россию приходится 14%. С таким результатом Россия заняла первое место в рейтинге импорта.

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В период с начала года по июль в Россию привезли 405 тысяч новых легковых автомобилей из Китая. Данный показатель в 5.7 раза превышает результат аналогичного периода 2022 года. Стоимость ввезенных транспортных средств выросла в 7.5 раза и достигла отметки 5.65 млрд $. Такие показатели указывают на то, что Россия стала основным направлением для экспорта автомобилей из Китая.

Положительная динамика экспорта продолжается. В июле текущего года число автомобилей, ввезенных из КНР в Россию, выросло на 2%. Именно китайские машины чаще остальных ввозятся на рынок. На их долю приходится 78.5% от общего объема. Эксперты отмечают, что увеличивается не только количество автомобилей, но и ассортимент - на рынке появляются новые иностранные бренды. Компании, которые уже присутствуют в России, расширяют модельный ряд.

Только в первой половине текущего года в России представили 30 новых моделей из Китая. В июле у дилеров появилось еще 10 автоновинок. Одновременно с этим в России появляются автомобили из КНР с пробегом. Их поставками занимаются крупные компании. Речь идет не только о китайских машинах, но и о тех моделях, которые выпускаются на совместных предприятиях на территории Китая. Это европейские и японские модели, которые уже не поставляются в РФ официально.