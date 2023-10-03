Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после приостановки движения для проведения восстановительных работ. Об этом сообщает телеграм-канал с оперативной информацией об обстановке на подъездах к мосту.
Сообщение о том, что переправа доступна для движения транспортных средств, поступило в 04:59 мск. В 06:00 телеграм-канал проинформировал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
Движение по Крымскому мосту приостановили в понедельник в 21:00. В Минтрансе попросили водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.