Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после приостановки движения для проведения восстановительных работ. Об этом сообщает телеграм-канал с оперативной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Сообщение о том, что переправа доступна для движения транспортных средств, поступило в 04:59 мск. В 06:00 телеграм-канал проинформировал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.