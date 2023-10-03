Hyundai Kona отзовут из-за ремней безопасности

Ошибочно установленный штифт в ремне безопасности Hyundai Kona 2023 года может препятствовать надлежащему использованию ремня задним правым пассажиром.

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Hyundai намерена отозвать 2354 кроссовера Kona в США, выпущенных в период с 19 июня по 2 сентября 2023 года, из-за возможных проблем с ремнями безопасности, которые могут блокироваться, пишет сайт Тарантас Ньюс.

Такой ремень может затруднить или сделать невозможным пристегивание на правом заднем сиденье. Эта проблема увеличивает риск получения травм в случае ДТП. Следовательно, машины не удовлетворяют требованиям безопасности США.