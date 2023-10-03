Hyundai Kona отзовут из-за ремней безопасности

В США отзовут около 2,3 тыс. кроссоверов Hyundai Kona из-за ремней безопасности
Ошибочно установленный штифт в ремне безопасности Hyundai Kona 2023 года может препятствовать надлежащему использованию ремня задним правым пассажиром.
Hyundai намерена отозвать 2354 кроссовера Kona в США, выпущенных в период с 19 июня по 2 сентября 2023 года, из-за возможных проблем с ремнями безопасности, которые могут блокироваться, пишет сайт Тарантас Ньюс.
Такой ремень может затруднить или сделать невозможным пристегивание на правом заднем сиденье. Эта проблема увеличивает риск получения травм в случае ДТП. Следовательно, машины не удовлетворяют требованиям безопасности США.
В связи с этим с 21 ноября Hyundai начнет информировать владельцев этих автомобилей. Их попросят отвезти свой кроссовер к официальному дилеру для осмотра и, при необходимости, замены замка ремня безопасности. Эти работы будут выполнены бесплатно для владельцев.