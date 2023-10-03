От телефона до норковой шубы: какой ущерб водители заявляют по ОСАГО

"Наиболее распространены заявления о взыскании ущерба за телефоны (1,9%), одежду - в том числе часто рвущиеся зимние вещи, такие как пуховики или лыжные костюмы (1,07%), очки (0,24%) и ноутбуки (0,15%). Попадались в заявлениях детские коляски и даже телевизор. А после одной из аварий поступило заявление о возмещении ущерба за бокалы для вина и шампанского", - говорит директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.