От телефона до норковой шубы: какой ущерб водители заявляют по ОСАГО

Страховщики назвали нестандартные убытки, которые водители заявляют по ОСАГО
Страховщики рассказали, какие убытки по ОСАГО, помимо побитых машин, заявляют пострадавшие.
По данным "АльфаСтрахования", чаще всего россияне заявляют в качестве ущерба при ДТП, конечно, разбитые телефоны. Но также в перечень попали не самые привычные вещи. Например, помидоры или зубной мост.
Заявляли в качестве ущерба и другие нестандартные предметы. Конфеты, молочные продукты, арбузы, босоножки, зонты. В одной из машин при ДТП пострадала норковая шуба.
Владелицы пострадавших автомобилей в качестве ущерба заявляли не только предметы роскоши, но и четвероногих друзей. Мопс и чихуахуа заняли достойное место в списке курьезных заявлений на взыскание ущерба.
"Наиболее распространены заявления о взыскании ущерба за телефоны (1,9%), одежду - в том числе часто рвущиеся зимние вещи, такие как пуховики или лыжные костюмы (1,07%), очки (0,24%) и ноутбуки (0,15%). Попадались в заявлениях детские коляски и даже телевизор. А после одной из аварий поступило заявление о возмещении ущерба за бокалы для вина и шампанского", - говорит директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.