Пикап Geely Farizon FX на базе "Атласа" добрался до России

Один из частников привез в Россию пикап Geely Farizon FX. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска с пробегом в 2 300 км просят 2 800 000 рублей.

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Основа пикапа - хорошо знакомый нам Geely Atlas. Пикап сохранил несущую конструкцию кузова, независимую пружинную подвеску, колесную базу (2670 мм) и даже боковины кузова исходного кроссовера. Массивный задний свес увеличил длину машины с 4519 до 4905 мм. Грузовая площадка имеет длину 1125 мм и ширину 1230 мм.

Под капотом машины - турбированный двигатель 1,8 литра, который выдает 184 л.с. и 300 Нм. Он сочетается с 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями "мокрого типа".

Изменения в салоне свелись к смене логотипа, а трехместный задний диван уступил место двухместному.

В объявлении уточняется, что у выставленного на продажу пикапа передний привод, а также следующее оборудование: климат-контроль, центральный замок с пультом, литые диски, мультимедиа с навигацией, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики парковки, подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESP, бесключевой доступ и запуск двигателя.