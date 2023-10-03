Россияне все чаще выбирают автобусы вместо такси

Жители России в последнее время все чаще предпочитают поездки на автобусах, чем на такси. К такому выводу пришли эксперты банка «Русский стандарт». Их последнее исследование показало, что в третьем квартале среди россиян ощутимо снизился интерес к поездкам на такси, но в то же время меньше ездить граждане не стали, просто начали выбирать другой вид транспорта.

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Специалисты банка проанализировали категории трат клиентов за период с июля по сентябрь текущего года. В итоге самым популярным видом транспорта оказался автобус. Также в пятерку самых популярных вошли личные автомобили, поезда с электричками, самолеты и такси.

На долю платежей за поездки на автобусе пришлось 44 процента от всех трат, а средний чек за поездку составил 119 рублей. А вот на долю такси пришлось всего 17 процентов от общего числа расходов на транспорт.