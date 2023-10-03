Nissan проводит испытания обновленного кроссовера Ariya

Недавние шпионские снимки полностью электрического Nissan Ariya на Нюрбургринге показали его с новыми шинами и меньшим дорожным просветом, что оставило у нас отчетливое впечатление, что это была высококлассная версия Nismo.

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Были и другие различия. Во-первых, передняя панель была слегка переработана: появились более короткие вертикальные вентиляционные отверстия, бампер с более крупным нижним воздухозаборником и спойлер скромных размеров под ним. Завершают внешний вид новые шины Michelin Pilot Sports и увеличенные тормоза.