Nissan проводит испытания обновленного кроссовера Ariya
Недавние шпионские снимки полностью электрического Nissan Ariya на Нюрбургринге показали его с новыми шинами и меньшим дорожным просветом, что оставило у нас отчетливое впечатление, что это была высококлассная версия Nismo.
Были и другие различия. Во-первых, передняя панель была слегка переработана: появились более короткие вертикальные вентиляционные отверстия, бампер с более крупным нижним воздухозаборником и спойлер скромных размеров под ним. Завершают внешний вид новые шины Michelin Pilot Sports и увеличенные тормоза.
В целом мы почти уверены, что новый Ariya EV — это флагманская версия, скорее всего, под названием Nismo. Зная Nissan, компания, скорее всего, увеличит выходную мощность и в этой версии.
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