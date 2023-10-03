Названо число предзаказов в России на электромобиль «Атом»
Пресс-служба компании «Кама» сообщила о получении 36 тысяч предзаказов на отечественный электромобиль «Атом», передает РИА Новости.
Производство машины стартует в середине 2025 года. Так, бронирование электрокаров из первой партии подошло к концу.
Напомним, что производитель объявил о начале предзаказов летом - в июле. В компании подчеркнули, что у всех желающих была возможность оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ. Он, как пояснили в пресс-службе, открывает доступ в личный кабинет пользователя.
Там также отметили, что компания нацелена на создание технологичных, удобных и доступных электромобилей.
Также сообщается, что машины бренда смогут разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд. Запас хода составляет 500 километров в зависимости от модели.
Уточняется, что электрокары «Атом» будут производить на предприятии «Москвич».
Ранее сообщалось, что, по данным «Автостата», по итогам августа 2023 года на российском рынке новых электромобилей было реализовано 1474 электрокара. Это в 8,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.