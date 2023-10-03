Названо число предзаказов в России на электромобиль «Атом»

Пресс-служба компании «Кама» сообщила о получении 36 тысяч предзаказов на отечественный электромобиль «Атом», передает РИА Новости.

Производство машины стартует в середине 2025 года. Так, бронирование электрокаров из первой партии подошло к концу.

Напомним, что производитель объявил о начале предзаказов летом - в июле. В компании подчеркнули, что у всех желающих была возможность оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ. Он, как пояснили в пресс-службе, открывает доступ в личный кабинет пользователя.

Там также отметили, что компания нацелена на создание технологичных, удобных и доступных электромобилей.

Также сообщается, что машины бренда смогут разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд. Запас хода составляет 500 километров в зависимости от модели.

Уточняется, что электрокары «Атом» будут производить на предприятии «Москвич».