Илон Маск пошутил, над тем, как создавалась Tesla Cybertruck

Илон Маск пошутил, что придумал Tesla Cybertruck под наркотиками
Основатель компаний Tesla и SpaceX, а также глава X (Twitter) Илон Маск рассказал шуточную версию того, как на самом деле был придуман дизайн электропикапа Tesla Cybertruck. «Истинной» версией миллиардер поделился в своем профиле X.
Маск опубликовал мем, по сюжету которого он сначала посмотрел на угловатую 3D-модель Лары Крофт из оригинальных игры Tomb Raider, потом покурил марихуану и под воздействием наркотического вещества придумал дизайн Cybertruck. Все это проиллюстрировано кадрами из интервью Маска Джо Рогану, в ходе которого миллиардер на самом деле выкурил сигарету с марихуаной в прямом эфире.
«Я должен был сразу сообщить миру об этом…» – написал Маск в X и прикрепил ссылку на пост с картинкой-мемом.
За сутки сообщение Маска набрало более 33 млн просмотров, 705 тыс. лайков и 16,5 тыс. комментариев.
Изначально мем с «истинной» историей происхождения Tesla Cybertruck был опубликован в пародийном аккаунте Илона Маска еще 31 июля 2023 года.
Ранее Илон Маск пообещал провести стрим с прохождением Diablo 4.