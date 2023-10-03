Илон Маск пошутил, над тем, как создавалась Tesla Cybertruck

Основатель компаний Tesla и SpaceX , а также глава X (Twitter) Илон Маск рассказал шуточную версию того, как на самом деле был придуман дизайн электропикапа Tesla Cybertruck. «Истинной» версией миллиардер поделился в своем профиле X.

Маск опубликовал мем, по сюжету которого он сначала посмотрел на угловатую 3D-модель Лары Крофт из оригинальных игры Tomb Raider, потом покурил марихуану и под воздействием наркотического вещества придумал дизайн Cybertruck. Все это проиллюстрировано кадрами из интервью Маска Джо Рогану, в ходе которого миллиардер на самом деле выкурил сигарету с марихуаной в прямом эфире.