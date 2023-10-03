Пикапу Toyota Tacoma пересадили «лицо» от старого Land Cruiser

Стоит «винтажный» грузовичок 52 800 долларов и продается только в США. Он базируется на Tacoma третьего поколения, а от исходника отличается передком в стиле Land Cruiser J60.

© Motor.ru

Постройка такой машины занимает несколько месяцев. Детали доставляют из Японии и уже на месте «пристыковывают» к кузову.

Видео дня

Японская компания Flex Ventures занимается тюнингом «Тойот». В прошлом году она открыла шоурум в США — первый за пределами родной страны — и предложила клиентам Land Cruiser с дизайном в стиле «неоретро». Фирма переделывает 80-е и 100-е «Крузаки» и продает их под именами Renoca Phoenix и 106 (от renovation + car). А недавно в модельном ряду «реновационных машин» появился дебютный пикап — Windansea. Это первая модель, разработанная специально для Америки, и она использует всё тот же винтажный стиль Land Cruiser J60.

Flex Automotive

Оценивается грузовичок на базе Tacoma третьего поколения (2016—2017) в 52 800 долларов (5,3 млн рублей), притом что новая Tacoma TRD Off-Road обойдется тысяч в 40. Формально покупатель получает машину с другим передком (меняются даже крылья и капот), стальными бамперами и кастомной раскраской, причем ждать деталей из Японии придется несколько месяцев. Это время можно потратить на выбор цвета кузова и изучение списка аксессуаров. Там, к примеру, есть крепления для багажа, лифт-комплекты подвески, дополнительная светотехника, подножки, камера заднего вида, колеса и шины. Для салона Flex предлагает новую обивку сидений, аудиосистему и коврики WeatherTech.

Flex Automotive