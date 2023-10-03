Китайская Zeekr откроет дилерские центры в Европе

Компания Zeekr откроет дилерские центры в Европе
Электрический кроссовер китайского производства, известный на внутреннем рынке как Zeekr X, скоро будет выпущен в Европе. По словам Сюксинга, компания будет продавать его по цене от 44 990 евро, хотя внутренние цены начинаются гораздо ниже — 189 800 юаней (24 300 евро).
Текущая линейка бренда состоит из трех серийных электромобилей – лифтбека под названием 001, минивэна под названием 009 и кроссовера X. Предварительные заказы уже обрабатываются. Пятидверный Zeekr 001 также доступен по цене от 59 990 евро.
Китайская компания планирует открыть свои первые выставочные залы в Стокгольме, Швеция, и Амстердаме, Нидерланды.
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