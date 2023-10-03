Китайская Zeekr откроет дилерские центры в Европе

Электрический кроссовер китайского производства, известный на внутреннем рынке как Zeekr X, скоро будет выпущен в Европе. По словам Сюксинга, компания будет продавать его по цене от 44 990 евро, хотя внутренние цены начинаются гораздо ниже — 189 800 юаней (24 300 евро).