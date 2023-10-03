Появилось изображение совершенно нового кроссовера Renault

Совершенно новый кроссовер Renault Kardian будет представлен в Рио-де-Жанейро 25 октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба бренда Renault.

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Отмечается, что автомобиль ориентирован, в первую очередь, на рынки Южной Америки. Renault Kardian станет первой моделью французской марки за пределами Европы с новым фирменным оформлением передней части и логотипом Nouvel'R на решетке радиатора.