Nissan показал, какими будут электрокары будущего

Представлен сверхтехнологичный концепт-кар Nissan Hyper Urban. Серийным автомобиль, который Nissan показала на открывшемся автосалоне в Токио, не станет: его задача продемонстрировать развитие дизайна и возможности будущих моделей марки, а именно электрокаров. Главная технологическая особенность концепта — возможность обновлять оборудование на более современное. Например, приборную панель, которая открывает доступ к «последним технологиям и тенденциям в области графических пользовательских интерфейсов».

© Nissan

Hyper Urban в значительной степени отличается от серийного Ariya: у него угловатый кузов с «горбатым» капотом, заостренной передней частью и кормой. Стойки сильно завалены, а двери открываются по необычной схеме вверх — как передние, так и задние. Нестандартно выглядят и кресла: их можно сложить таким образом, что они образуют своеобразные «шезлонги». По центру между ними установлен прямоугольный экран.

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan

О силовой установке концепта Nissan не упоминает вовсе. Известно лишь то, что Hyper Urban может выступать в роли внешнего источника энергии, например, чтобы обеспечить на некоторое время электричеством небольшой дом.

Hyper Urban стал первым из серии электрических концептов, которые Nissan подготовил для Токийского автосалона. Логично предположить, что все они будут на альтернативных источниках энергии, так как японский автопроизводитель взял курс на электрификацию.