Новый хетчбэк Kaiyi Shiyue будет представлен в октябре

Автобренд Kaiyi объявил, что электрический хетчбэк под кодовым названием i-EA 01 получит название Shiyue. Об этом сообщает carnewschina.com. Премьера модели состоится в Китае уже в октябре.

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По данным портала, длина новинки составляет 3360 мм, а размер колесной базы — 2160 мм. Машина представляет собой компактный трехдверный городской автомобиль. В салоне могут разместиться четыре человека. В оснащение входит двухспицевый мультируль, кондиционер парктроники, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки.