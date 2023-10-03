Компания Skoda представит второе поколение кроссовера Kodiaq 4 октября.Об этом сообщает пресс-служба бренда. Перед дебютом фирма распространила видео с новинкой.

Среди показанных на видео изменений — новая надпись Skoda на задней двери, полностью переработанный салон с элементами управления Smart Dials и установленным на рулевой колонке рычагом селектора трансмиссии.

Автомобиль получит массивный задний бампер, фонари с текстовой надписью Skoda между ними и светодиодные матричные фары второго поколения, основные световые элементы которых визуально похожи на кристаллы. Кроме того для модели будут предлагаться новые колесные диски размером от 17 до 20 дюймов. Также автомобиль получит кресла с функцией массажа.