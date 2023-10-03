Новый китайский бренд Qiyuan выводит на рынок первую модель

Новый китайский автомобильный бренд Qiyuan выводит на рынок свою первую модель
Китайский бренд Qiyuan, запущенный около месяца назад компанией Changan, вывел на рынок свою первую серийную модель – седан A07. Новинка предложена в полностью электрической и гибридной версиях стоимостью от 22 865 и 21 360 долларов соответственно (2,3 и 2,1 млн рублей).
Электрический Qiyuan A07 доступен в двух заднеприводных модификациях. Базовая версия электроседана использует электромотор мощностью 222 л.с. и батарею на 58 кВт•ч.
Более дорогостоящая версия укомплектована электромотором на 258 л.с. и блоком емкостью 80 кВт•ч. Запас хода составит 515 и 710 км в китайском измерительном цикле CLTC соответственно.
Гибридный Qiyuan A07 EREV использует электромотор мощностью 218 л.с. и 95-сильный двигатель внутреннего сгорания, используемый в качестве расширителя запаса хода. Аккумулятор на 28 кВт•ч обеспечивает электрифицированному седану электрический пробег до 200 км. Данных о совокупном пробеге нет.
К 2025 году бренд планирует предложить линейку из 10 моделей серий A, Q и E0. Три из них ожидаются еще до конца этого года: A05, A06 и Q05. Согласно плану, к концу десятилетия продажи автомобилей Qiyuan достигнут 1,5 миллиона единиц в год.