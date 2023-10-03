Новый китайский бренд Qiyuan выводит на рынок первую модель

Китайский бренд Qiyuan, запущенный около месяца назад компанией Changan, вывел на рынок свою первую серийную модель – седан A07. Новинка предложена в полностью электрической и гибридной версиях стоимостью от 22 865 и 21 360 долларов соответственно (2,3 и 2,1 млн рублей).

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Электрический Qiyuan A07 доступен в двух заднеприводных модификациях. Базовая версия электроседана использует электромотор мощностью 222 л.с. и батарею на 58 кВт•ч.

Более дорогостоящая версия укомплектована электромотором на 258 л.с. и блоком емкостью 80 кВт•ч. Запас хода составит 515 и 710 км в китайском измерительном цикле CLTC соответственно.

Гибридный Qiyuan A07 EREV использует электромотор мощностью 218 л.с. и 95-сильный двигатель внутреннего сгорания, используемый в качестве расширителя запаса хода. Аккумулятор на 28 кВт•ч обеспечивает электрифицированному седану электрический пробег до 200 км. Данных о совокупном пробеге нет.