Власти США проводят расследование из-за отказов ДВС EcoBoost от Ford

Сотрудники отдела по расследованию дефектов (ODI) при Национальном управлении безопасности дорожного движения США (NHTSA) приступили к инженерному анализу на основе данных от Ford, передает The Drive.

Пока речи об отзыве не идет, однако ODI уже обратился к Ford за сведениями о машинах с двигателем EcoBoost 2,7 литра, включая модели Bronco 2022 года, F-150 2021—2022 гг., Edge 2021—2022 гг. и Lincoln Nautilus 2021—2022 гг.

Автопроизводитель предоставил информацию о 328 жалобах, 487 гарантийных случаях и 809 заменах моторов. Водители в основном жалуются на потерю мощности.

Специалисты ODI опасаются, что проблема может коснуться автомобилей с двигателем EcoBoost 3,0 литра. Отдел указывает на неполадки впускных клапанов из-за различных факторов. Среди них – особый тип сплава, который может поломать двигатель.