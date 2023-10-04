По новой платной трассе М-12 «Восток» проехало больше миллиона авто

По новому участку платной трассы М-12 «Восток» проехал миллион машин. Если точнее, то «Автотор» зафиксировал 1 025 023 проезда по М-12 от Москвы до Арзамаса в период с 9 сентября, когда было полноценно запущено движение по участку, до 1 октября. Самое интенсивное движение по новой платной трассе было в воскресенье, 1 октября: в этот день по ней проехало более 63,8 тысячи машин.

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Торжественное открытие новой платной трассы М-12 «Восток» состоялось 8 сентября — на 10 месяцев раньше запланированного срока. С введением дороги в эксплуатацию время в пути между Москвой и Арзамасом удалось сократить вдвое. Самым же популярным остается участок Москва – Электроугли в обход Балашихи: свыше 66 процентов от общего числа проездов 1 октября включали этот отрезок трассы.

Водителям легковых автомобилей весь 415-километровый маршрут от Москвы до Арзамаса обходится в 2,8 тысячи рублей. Объезд Балашихи по платной трассе стоит 130 рублей, проезд от Москвы до ЦКАД — 389 рублей, а от Москвы до Орехово-Зуево — 585 рублей. За путь протяженностью 156,5 километра от Москвы до Вадимира по платной дороге автомобилистам придется отдать 1399 рублей, а от Владимира до Арзамаса — 1422 рублей за 259 километров.