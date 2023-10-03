СМИ: люксовые автомобили попадают в Россию через Финляндию

В России сохраняется спрос в западных люксовых автомобилях. В этом убедились репортеры финского издания Svenska Yle, отследившие путь двух машин из Финляндии до российских автосалонов. В материале указывается, что машины декларировались для продажи в одной из стран Средней Азии.

По данным издания, Финляндия в данный момент времени является важной транзитной страной для международной торговли автомобилями. Сейчас в Россию отсюда законодательством разрешен ввоз ряда товаров, которые далее должны следовать транзитом в другие государства. Также выяснилось, что через финский порт Котка ввозят новые легковые авто.

Журналисты Svenska Yle, как сообщает издание Фонтанка.ру, установили радиомаячки на два автомобиля темно-синий BMW X3 и белый Lexus RX350 в момент, когда машины находились в очереди на границе. Согласно бумагам, они должны были проследовать в Среднюю Азию через территорию.

Далее BMW и Lexus пересекли финско-российскую границу и ушли на автовозе в Санкт-Петербург. Спустя несколько дней автомобили оказались в Москве.