Chery попала в десятку крупнейших иностранных компаний в России

Chery оказалась девятой крупнейшей иностранной компанией в России. Выручка китайской автомарки в 2022 году составила 147,5 миллиарда рублей, что обеспечило ей предпоследнее место в топ-10 списка Forbes. Chery, уступившая ближайшему «соседу» по рейтингу, компании Nestle, 47,5 миллиарда рублей, стала единственным автопроизводителем в десятке. Первое же место в списке занимает Леруа Мерлен, заработавший в России в минувшем году более полутриллиона рублей.

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На 15 строчке рейтинга Forbes расположилась южнокорейская Hyundai. Она заработала в 2022 году в России 115,6 миллиарда рублей. Несильно отстала от нее Kia, занявшая 17 строчку с выручкой 111,3 миллиарда рублей.

Haval оказался на 28 позиции с 82,8 миллиарда рублей. 36 место досталось Komatsu (68 миллиардов рублей), 37 — Geely (66,6 миллиарда рублей), 38 — белорусскому БелАЗу (65,9 миллиарда рублей).

Ранее в Forbes подсчитали, что выручка китайских компаний в России в прошлом году подскочила почти вдвое. За год семерка крупнейших автомобильных марок из КНР суммарно заработала 346 миллиардов рублей — на 91 процент больше, чем годом ранее.