Обнародованы снимки Tesla Cybertruck после краш-теста

Поклонник электромобилей Tesla Джо Тегтмейер опубликовал изображения прошедшего краш-тест Tesla Cybertruck. Снимки удалось сделать при помощи дрона, который он запустил над заводом Gigafactory в Техасе, передает Insideevs.com.

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Как сообщается, во время испытания в машине сработали передние подушки безопасности. Также подчеркивается, что лобовое стекло в ходе теста сильно треснуло, но не разбилось полностью, а двери слетели с петель.

Кроме того, крыша прототипа погнулась, а несколько внешних деталей были замечены лежащими в кузове электромобиля.

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В прошлом году кроссовер Tesla Model Y получил самый высокий балл безопасности среди всех автомобилей, проверенных в ходе новейшего и самого жесткого теста Euro NCAP. Tesla Model Y набрала 92% баллов, а её ближайшие конкуренты — 89%.