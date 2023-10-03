Чехия разрешила провести испытания беспилотного автобуса

Британская компания автономного транспорта Aurrigo выпустила свой футуристический автобус под названием Auto-Shuttle на улицах Праги и Брно, Чехия. Конечная цель — совершенствование технологии для коммерческого использования, сообщает Sustainable Bus.

© ПроКроссовер.ру

Aurrigo уже некоторое время тестирует свой парк Auto-Shuttle в Великобритании, но, по словам представителей, очень помогает наличие нескольких беспилотных автобусов, курсирующих по улицам в совершенно разных регионах и условиях. Узкие, почти средневековые улочки Праги сильно не похожи на дороги Милтон-Кейнса в Великобритании, где прошли первые испытания.

В автобусе, курсирующем по Праге, на месте водителя находится человек-оператор/контролер, готовый взять на себя управление в чрезвычайных ситуациях. В планах также полностью автономные испытания, но автобусы всегда будут удаленно контролироваться операторами. В то же время Аурриго планирует провести ряд мероприятий для потенциальных пассажиров этого инновационного вида транспорта, надеясь повысить осведомленность общественности и повысить доверие к новой технологии.