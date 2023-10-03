Усовершенствованная Tesla Model Y стала на секунду быстрее

Визуальные изменения включают новый дизайн легкосплавных дисков и светодиодную полоску на приборной панели, как в новой Model 3. Tesla выпустила обновленную Model Y для Китая, и одним из наиболее значительных улучшений является ускорение базового автомобиля со светофора. Согласно веб-сайту компании, одномоторная версия обновленного китайского Y начального уровня разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды по сравнению с 6,9 секунды для эквивалентной базовой версии Model Y старого образца все еще продается в Европе.

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Об изменениях Model Y было объявлено в китайском WeChat всего через несколько недель после того, как была представлена обновленная модель Highland Model 3, хотя изменения во внедорожнике не столь всеобъемлющи. Седан, который был выпущен на пару лет раньше внедорожника и поэтому нуждался в более срочном обновлении, получил новый нос, но Model Y в основном придерживается своего оригинального стиля.

Однако он получил некоторые визуальные обновления, в том числе новый дизайн 19-дюймовых легкосплавных дисков черного, а не серебристого цвета, с другими спицами, новые материалы приборной панели и настраиваемую светодиодную полосу на приборной панели. Что не изменилось, так это цена. Стоимость обновленной Model Y начинается от 263 900 юаней.

Car News China сообщает, что запас хода базовой модели увеличился с 545–554 км согласно оптимистичному китайскому тесту CLTC, а Long Range теперь может проезжать 688 км на одной зарядке с 660 км, но Performance проезжает те же 554 км, что и раньше.