Минпромторг рассказал о ситуации с локализацией отечественных машин

После ухода с рынка иностранных автоконцернов крупнейшим российским производителям легковых и легких коммерческих машин не удалось существенно нарастить локализацию своих машин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заключение Минпромторга.

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Ведомство отмечает, что лишь некоторое российские автомобили смогли набрать определенное количество баллов для участия в госзакупках с начала 2024 года.

Речь идет о балльной оценке степени локализации автопроизводителей, которая позволяет фирмам рассчитывать на участие в госзакупках и госпрограммах поддержки спроса.

«Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн также получает промсубсидии, частично компенсирующие утильсбор», - говорится в публикации.

Лишь одному бренду удалось значительно поднять оценку моделей - АвтоВАЗу. За последний год Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel набрали свыше 5000 баллов (максимальное количество составляет 7000).