Минпромторг рассказал о ситуации с локализацией отечественных машин
После ухода с рынка иностранных автоконцернов крупнейшим российским производителям легковых и легких коммерческих машин не удалось существенно нарастить локализацию своих машин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заключение Минпромторга.
Ведомство отмечает, что лишь некоторое российские автомобили смогли набрать определенное количество баллов для участия в госзакупках с начала 2024 года.
Речь идет о балльной оценке степени локализации автопроизводителей, которая позволяет фирмам рассчитывать на участие в госзакупках и госпрограммах поддержки спроса.
«Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн также получает промсубсидии, частично компенсирующие утильсбор», - говорится в публикации.
Лишь одному бренду удалось значительно поднять оценку моделей - АвтоВАЗу. За последний год Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel набрали свыше 5000 баллов (максимальное количество составляет 7000).
Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов не исключил того, что производство новой модели Lada на предприятии в Санкт-Петербурге начнется уже в 2023 году. На заводе «Лада Санкт-Петербург» с лета уже выпускают Lada X-Cross 5. Так, новый автомобиль станет второй машиной на конвейере.