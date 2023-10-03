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Минпромторг рассказал о ситуации с локализацией отечественных машин

После ухода с рынка иностранных автоконцернов крупнейшим российским производителям легковых и легких коммерческих машин не удалось существенно нарастить локализацию своих машин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заключение Минпромторга.

Минпромторг рассказал о ситуации с локализацией отечественных машин
© Unsplash

Ведомство отмечает, что лишь некоторое российские автомобили смогли набрать определенное количество баллов для участия в госзакупках с начала 2024 года.

Речь идет о балльной оценке степени локализации автопроизводителей, которая позволяет фирмам рассчитывать на участие в госзакупках и госпрограммах поддержки спроса.

«Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн также получает промсубсидии, частично компенсирующие утильсбор», - говорится в публикации.

Лишь одному бренду удалось значительно поднять оценку моделей - АвтоВАЗу. За последний год Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel набрали свыше 5000 баллов (максимальное количество составляет 7000).

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов не исключил того, что производство новой модели Lada на предприятии в Санкт-Петербурге начнется уже в 2023 году. На заводе «Лада Санкт-Петербург» с лета уже выпускают Lada X-Cross 5. Так, новый автомобиль станет второй машиной на конвейере.

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