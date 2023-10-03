"Соллерс" запустит производство механической коробки передач для УАЗов

Группа "Соллерс" сообщила, что получила одобрение Фонда развития промышленности на льготный заём на локализацию производства 6-ступенчатой механической коробки передач на Заволжском моторном заводе.

© Пресс-служба УАЗ

Сумма займа составляет 564 млн рублей. Она будет направлена на закупку оборудования для цеха сборки коробок передач, линии механической обработки корпусных деталей МКПП, а также серийной литейной оснастки. Также планируется локализовать технологические операции по литью и механической обработке картеров, в дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей МКПП.

Группа "Соллерс" запустит серийное производство новой МКПП во втором квартале 2024 года. До конца 2024-го объём составит около 7 тысяч штук, в дальнейшем количество выпускаемой продукции увеличат до 50 тысяч единиц.

"Новые МКПП получат легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, автомобили бренда УАЗ. Также в планах компании - установка локализованных коробок передач на другие отечественные автомобили", - сообщили в пресс-службе "Соллерса".