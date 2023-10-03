"Соллерс" запустит производство механической коробки передач для УАЗов
Группа "Соллерс" сообщила, что получила одобрение Фонда развития промышленности на льготный заём на локализацию производства 6-ступенчатой механической коробки передач на Заволжском моторном заводе.
Сумма займа составляет 564 млн рублей. Она будет направлена на закупку оборудования для цеха сборки коробок передач, линии механической обработки корпусных деталей МКПП, а также серийной литейной оснастки. Также планируется локализовать технологические операции по литью и механической обработке картеров, в дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей МКПП.
Группа "Соллерс" запустит серийное производство новой МКПП во втором квартале 2024 года. До конца 2024-го объём составит около 7 тысяч штук, в дальнейшем количество выпускаемой продукции увеличат до 50 тысяч единиц.
"Новые МКПП получат легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, автомобили бренда УАЗ. Также в планах компании - установка локализованных коробок передач на другие отечественные автомобили", - сообщили в пресс-службе "Соллерса".
Ранее "РГ" сообщала, что 6-ступенчатую МКПП получит УАЗ "Патриот", соответственно, коробка передач может быть без проблем установлена на "Пикап", а также "Профи".