Suzuki обнародовала фото будущего Swift

Компания Suzuki анонсировала новинки, которые она покажет на выставке Japan Mobility Show в конце октября. Одно из главных мест на стенде Suzuki займет новый хетчбэк Swift, который будет представлен в статусе концепта.

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Подробных технических характеристик новинки автопроизводитель не приводит. Известно, что новый Swift получит набор передовых систем безопасности, в том числе систему предотвращения столкновений. На автомобиле внедрен адаптивный дальний свет и система контроля за состоянием водителя.