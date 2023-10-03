Rolls-Royce представила свой уникальный Phantom - «Inspired by Cinque Terre», автомобиль, вдохновленный Итальянской Ривьерой, областью Чинкве-Терре в Лигурии, и ее винодельческими традициями. Об этом сообщает Motor Authority.

Чинкве-Терре - в переводе с итальянского «пять земель» - включает рыбацкие деревни Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре, расположенные на побережье Лигурии на севере Италии. Они известны живописными террасами виноградников с видом на Средиземное море.

В Rolls-Royce решили передать атмосферу Чинкве-Терре с помощью различных элементов седана Phantom, сделанных на заказ, включая цвет краски, получивший название «Лигурийский синий». Новый Phantom украсили нарисованной вручную двойной полосой темно-синего и жасминового цветов, а также нарисованным вручную виноградом.

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Салон отделан кожей Grace White и Navy Blue с акцентами цвета Jasmine. На панелях задних дверей вышиты виноградные лозы. Для создания каждой вышивки потребовалось 9215 стежков, выполненных с использованием двух разных техник.

Изображение винограда повторяется на раскладных столах, изготовленных из нержавеющей стали с золотым покрытием.

Также для этого Phantom немного изменили опцию Starlight Headliner, обычно создающую эффект звездного неба на потолке салона. В этой версии Rolls-Royce на потолке изобразили карту Италии, состоящую из 14 338 отдельных огней. На приборной панели автомобиля - изображения Чинкве-Терре, нанесенные аэрографом акриловой краской на водной основе и покрытые несколькими слоями прозрачного лака.

Phantom оснащен 6,8-литровым двигателем V-12 с двойным турбонаддувом мощностью 563 лошадиных силы и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В Rolls-Royce заявили, что Phantom, вдохновленный Чинкве-Терре, был создан в единственном экземпляре.