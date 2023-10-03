Новые российские комплексы "Азимут 4" заработают в Узбекистане

Российские комплексы фотовидеофиксации нового поколения заработают на дорогах Узбекистана. Первая зарубежная поставка отечественных комплексов фотовидеофиксации "Азимут 4" уже осуществлена. Таким образом 20 камер будут размещены на дорогах Ташкента.

Ранее в рамках пилотного проекта в столице республики были установлены два комплекса фотовидеофиксации "Азимут 4", для распознавания превышения установленного скоростного режима и для контроля соблюдения Правил на одном из перекрестков города. Они доказали свою эффективность: в местах размещения комплексов водители стали более дисциплинированными.

Видео дня

"Азимут 4" - устройства последнего поколения, которые входят в топ-3 комплексов фотовидеофиксации. Они применяются в 42 регионах России и уже подтвердили свою эффективность в снижении уровня аварийности. Способны распознавать 51 состав нарушений правил как типовые, к примеру, движение по обочине, выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной линии разметки, так и сложные составы, для распознавания которых применяется нейросетевая обработка. А именно непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем и другие. Один комплекс может одновременно распознавать более 12 типов нарушений Правил.

"Выход компании на международный рынок - это одновременно и вызов, и часть деловой стратегии группы компаний. Кроме того, развитие экспорта - одно из приоритетных направлений стратегического развития нашей страны. Накопив многолетний опыт и экспертизу в сфере безопасности дорожного движения и применения комплексов фотовидеофиксации на дорогах России, компания готова к масштабированию и выводу отечественных технологий на международный уровень", - отметил Сергей Дианов, директор по развитию бизнеса ГК "Урбантех".

До конца этого года планируется дополнительно поставить 60 комплексов "Азимут 4". Увеличение числа комплексов фотовидеофиксации предусмотрено территориальной программой обеспечения безопасности дорожного движения, принятой хокимом Ташкента.

По данным официальной статистики аварийности, за семь месяцев 2023 года на дорогах Ташкента зарегистрировано 675 ДТП, в которых погиб 71 человек и 787 человек получили различные телесные повреждения. Наиболее частой причиной аварий стало превышение скорости - 99 случаев. Запрещающий сигнал светофора игнорировался водителями в 90 случаях.