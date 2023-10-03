Автомобили Skoda будут производить в Казахстане

Skoda договорилась о производстве автомобилей в Казахстане. Соглашение было подписано с местной автомобильной компанией Allur, которую ранее называли предполагаемым покупателем российского завода Volkswagen, но эти слухи не подтвердились. Инвестиции в совместное производство Skoda и Allur составят 26 миллиардов тэнге (почти 51,7 миллиона евро): эти средства пойдут на организацию выпуска машин и создание дилерской сети чешской марки.

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Сколько и какие именно модели будут собирать на предприятии в Казахстане, пока неизвестно, однако в их сборке планируется задействовать 1,5 тысячи человек. Как сообщает Forbes.kz, группа инженеров завода Allur уже находится на производственной площадке Skoda в Чехии, где проходит обучение.

У Allur имеется большой завод в Костанае, там в настоящее время производятся модели брендов Chevrolet, Kia и JAC. Недавно стало известно, что с Allur намерен возобновить сотрудничество и АвтоВАЗ — на мощностях «Сарыаркаавтопрома» в 2024 году возобновится сборка модели Granta, а в дальнейшем, вероятно, и других автомобилей Lada.

Что же касается Skoda, то это уже не первая попытка чешского автопроизводителя локализовать выпуск машин в Казахстане. В 2017 назад Skoda имела договоренности о сборке с «Азия Авто», однако уже через четыре года, в 2021-м, производство свернули из-за проблем собственника завода с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.