Alfa Romeo приняла решение о будущем бензинового V6

Alfa Romeo продолжит использовать свой 2,9-литровый бензиновый двигатель V6 и после введения экологического стандарта «Евро-7», передает Autocar.

© Unsplash

Напомним, что он вступит в силу в июле 2025 года. По данным британского портала, генеральный директор компании Жан-Филипп Импарато подтвердил планы по сохранению двигателя с двойным турбонаддувом.

Других подробностей он не привел.

Компания ранее выпустила несколько двигателей с конфигурацией V6. 3,0-литровый мотор используют на 33 Stradale, который был недавно представлен компанией.

Данный двигатель - модернизированная и более мощная версия 2,9-литрового двигателя, который применяется в моделях Giulia и Stelvio Quadrifoglio.

В июле сообщалось, что на продажу выставили редкий фургон Alfa Romeo. Он использовался как машина техподдержки спортивной командой Moto Villa.