Названы плюсы и минусы китайского кроссовера Jetour X70 Plus

У российских дилеров появился новый среднеразмерный кроссовер Jetour X70 Plus, который является локомотивом продаж бренда на китайском рынке. А вот в нашей стране новинка вряд ли станет бестселлером в модельном ряду Jetour, и вот почему.

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На смену "Кодиаку"

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Китайская марка Jetour привезла в нашу страну очередную новинку - среднеразмерный кроссовер X70 Plus. Кстати, "семидесятка" - самая первая модель бренда Jetour, созданного в 2018 году автоконцерном Chery. С тех пор этот автомобиль получил большое количество разновидностей, отличающихся друг от друга дизайном и оснащением, и последней из них стала представленная минувшим летом версия Х70 Pro. Именно такой кроссовер добрался до России, причем у нас новинка появилась раньше, чем на других зарубежных рынках.

По своим габаритам Jetour X70 Plus сопоставим с ушедшим из нашей страны Skoda Kodiaq: 4724 мм в длину, 1990 мм в ширину и 1720 мм в высоту при колесной базе 2720 мм. В дизайне экстерьера новинки прослеживаются фамильные черты семейных кроссоверов Jetour - восьмиугольная решетка радиатора, вертикальная секция дневных ходовых огней. В то же время динамичный силуэт кузова и раздвоенные патрубки выхлопной системы придают облику автомобиля спортивный характер. Кроссовер также оснащен полностью светодиодной оптикой и динамическими указателями поворота. В зависимости от комплектации предлагаются 18- и 19-дюймовые литые колесные диски.

Салон Jetour X70 Plus получил панорамную крышу и множество мест для хранения, включая охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике. Передние сиденья в спортивном стиле оснащены широким диапазоном электрорегулировок - в шести направлениях у водителя и четырех у пассажира, а спинки заднего ряда сидений регулируются по углу наклона. В максимальной комплектации X70 Plus имеет две раздельные зоны для настройки климата в первом ряду и третью зону на втором ряду.

Как отмечает руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев, по размерам Jetour X70 Plus соответствует кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro. При этом в его салоне доступна исключительно 5-местная компоновка. Но если в числе его конкурентов рассматривать 5-местные SUV по типу Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro, окажется, что Jetour X70 Plus значительно крупнее. Таким образом, данная модель пытается навязать конкуренцию как среднеразмерным, так и компактным SUV. При этом недостатками новинки, по мнению эксперта, является размытое рыночное позиционирование и отсутствие полного привода.

Дела семейные

Российская Газета

Новый Jetour X70 Plus предлагается в двух комплектациях - Comfort и Luxury - стоимостью 2 млн 990 тыс. 900 рублей и 3 млн 299 тыс. 900 рублей соответственно. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,6-литровый двигатель TGDI мощностью 190 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT с двумя сцеплениями "мокрого" типа. Кроссовер оснащается независимой передней подвеской McPherson и задней независимой многорычажной подвеской.

Как считает Александр Ковалев, большей популярностью среди покупателей будет пользоваться максимальная комплектация Jetour X70 Plus, поскольку в данном ценовом сегменте разница в 300 тыс. рублей не является существенной. В то же время максимальное исполнение кроссовера предлагает покупателю широкий спектр функций активной безопасности, трехзонный круиз-контроль и диски диаметром 19 дюймов.

По словам руководителя отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александра Корнева, Jetour X70 Plus позиционируется как автомобиль для семейных путешествий. Он имеет один из самых широких в сегменте салонов, мощный двигатель, высокий уровень комфорта и привлекательную цену - эти сильные стороны позволят новинке привлечь достаточно большую долю покупателей.

"Модель X70 Plus в базовой комплектации находится в одной ценовой категории с бестселлерами этого года Chery Tiggo 7 Pro Max и Exeed LX. Новинка от Jetour выигрывает у этих моделей по мощности двигателя (190 л.с. против 147 л.с.). Более мощные представители сегмента SUV находятся уже преимущественно в категории 3,5-4 млн рублей. Таким образом, у X70 Plus большой потенциал для успешного старта на рынке", - считает Александр Корнев.

Напомним, китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России в июне этого года и на сегодняшний день представлена тремя кроссоверами - флагманским X90 Plus, компактным Dashing и среднеразмерным X70 Plus. В первом квартале 2024-го модельную линейку в нашей стране пополнит полноприводный внедорожник Jetour T2.

По мнению Александра Ковалева, компактный кроссовер Dashing, на который сегодня приходится более 90% реализации бренда, сохранит лидирующую позицию в модельной линейке. В то же время Jetour X70 Plus сможет обойти по продажам крупный и более дорогой X90 Plus.