В России принудительно отзовут машины Hyundai и Kia

Росстандарт инициирует проверку Hyundai и Kia в России после масштабного отзыва их продукции в США из-за риска возгорания. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время в адрес официальных представителей изготовителя транспортных средств на территории Российской Федерации (Hyundai, Kia) готовится уведомление о несоответствии продукции требованиям технического регламента, в рамках которого вышеуказанные организации проведут проверку данной информации и представят соответствующие материалы проверок в Росстандарт», — сообщили в Росстандарте.

В случае подтверждения информации о риске пожароопасности продукции изготовитель или официальный представитель изготовителя автомобилей на территории РФ обязан разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с Росстандартом, добавили в ведомстве.

До этого Национальное управление США по безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило об отзыве в Америке 3,3 млн автомобилей Hyundai, Genesis и Kia из-за возможной утечки тормозной жидкости в модуле ABS, способной вызвать короткое замыкание и пожар.