Японцы сделали ретро-версию пикапа Toyota Tacoma для рынка США

Японская компания Flex, занимающаяся тюнингом автомобилей Toyota, специально для американского рынка сделала ретро-версию пикапа Tacoma и запустила её в продажу через дочернюю компанию в Сан-Диего (штат Калифорния).

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Тюнинг в ретро-стиле очень популярен в Японии, одним из главных законодателей это жанра считается компания Mitsuoka, чей «состаренный» Toyota RAV4 пользуется огромным успехом, но есть и другие игроки — например, компания Flex с более чем 55-летним опытом работы. Flex занимается реставрацией и тюнингом автомобилей Toyota — в основном это внедорожники Land Cruiser разных поколений и микроавтобусы Hiace. Недавно компания Flex вышла на американский рынок и запустила здесь линейку Renoca (расшифровывается как renovation car), состоящую из рестомодов на базе старых «крузаков», а пикап Renoca Windansea разработан специально для США, он назван в честь одного из пляжей на западном побережье недалеко от Сан-Диего.

В основе Renoca Windansea лежит Toyota Tacoma третьего поколения. Напомним, что Toyota создала пикап Tacoma специально для американского рынка, на данный момент он является бестселлером в своём среднеразмерном сегменте. Весной этого года дебютировало четвёртое поколение Tacoma, но на вторичном рынке ещё долгие годы будут находиться сотни тысяч пикапов третьего поколения — их владельцы являются потенциальными клиентами компании Flex.

В качестве донора для Windansea подходит Tacoma 2016-2017 модельных годов, исходный пикап проходит полную техническую ревизию и получает передок в стиле Toyota Land Cruiser J60 начала 80-х вместе с новым стальным бампером. За доплату предлагаются колёса в ретро-стиле с хромированным колпаками, увеличенный дорожный просвет, подножки, крышки для кузова, камеры заднего вида, обновлённый интерьер, современная мультимедийная система Apple CarPlay и Android Auto, мощная аудиосистема и многое другое.