Водителям напомнили о наказании за бернаут на дорогах

В России соблюдение Правил дорожного движения — это не просто закон, но и гарантия безопасности на дорогах. И за некоторые из нарушений могут грозить серьезные последствия.

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Burnout — пробуксовка, на профессиональном сленге означающая прогрев резины на автомобиле, стоящем на месте, то есть пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт.

Бернаут, хоть и может казаться зрелищным, рассматривается в России как нарушение Правил дорожного движения. И за него водителям грозят серьезное наказание. Так, в зависимости от тяжести нарушения и места его совершения, инспекторы ГИБДД могут выписать штраф, размер которого варьируется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Это зависит от статьи, по которой будет классифицировано нарушение, уточняют журналисты издания SPEEDME.RU.

Более того, водителям грозит временное лишение водительских прав. Длительность этого лишения устанавливается судом и может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств дела.