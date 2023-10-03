В сети появился первый в мире обзор Tesla Cybertruck на русском языке

Автор белорусского YouTube-канала vlad vein опубликовал первый в мире обзор салона еще не вышедшего электромобиля Tesla Cybertruck.

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В ролике с закадровыми комментариями на русском языке были продемонстрированы особенности интерфейса бортового компьютера и дизайна салона Tesla Cybertruck, который отличается от других моделей Tesla. Интерфейс системы работает плавно, но не сильно отличается от того, что представлено в последних электрокарах компании. Сам экран разделен на две части: справа отображается карта, а слева — изображение Cybertruck.

На дисплее также показан уровень заряда, который на момент съемки составлял 84%. При этом электромобиль не дает прогнозов по запасу хода в километрах.

Для запуска двигателя необходимо использовать ключ-карту, которую нужно приложить к определенному месту на панели. На экране также появляется инструкция, как переключать передачи пальцем по экрану, как у других новых Tesla.

Салон Cybertruck выполнен в минималистичном дизайне, а подлокотники и подстаканники имеют ту же рубленую форму, что и кузов автомобиля. Одной из интересных деталей салона является двухступенчатый солнцезащитный козырек, который похож на тот, что используется в Model X.

Несмотря на то что в геолокации ролика указан Минск, сама съемка велась в США, в штате Огайо. На это указывает точка на карте в электромобиле.